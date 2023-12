Nabil Messaoudi enchaine une dixième victoire par k.o

Absent depuis le 11 mars, et sa victoire par k.o au deuxième des six rounds contre le Hongrois Kristof Kovacs, au Hall des sports ULB Erasme d’Anderlecht, Nabil Messaoudi, 25 ans, a effectué une rentrée encore plus expéditive contre un autre Magyar, le super-moyen (entre 72,574 et 76,203 kg) Ferenck Katona, 31 ans.

Il s’agit pour le champion WBC Youth des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) de sa dixième victoire avant la limite, en autant de combats. Katona a en effet été mis k.o dès la première des huit reprises prévues, samedi au Bouwhuis de Malines, où il n’y avait que deux combats Elites à l’affiche. Le lourd (plus de 90,718 kg) marocain Youness Baalla, 24 ans, qui se produisait pour la première fois en pros, s’est également imposé par k.o au premier des six rounds contre le Hongrois Ferenc Zsalek, dont c’était à 38 ans, le…111e combat (21 victoires, 83 défaites dont 33 avant la limite et 7 nuls) de sa carrière. Nabil Messaoudi et son frère Anas Messaoudi (30 ans, 15 victoires, dont 9 par k.o, 0 défaite), champion international IBF des welters (entre 63,502 et 66,678 kg) défendront en principe leur titre le 22 février 2024 au Claridge.

Belga