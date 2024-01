Nabil Boukili (PTB) : “On ne peut pas laisser le Vlaams Belang et la N-VA seuls sur les réseaux sociaux. On doit les combattre là aussi”

Nabil Boukili, député fédéral PTB, était invité dans Bonjour Bruxelles.

Peter Mertens va déposer plainte contre une compagnie maritime israélienne, car elle aurait fait transiter, par la Belgique, des armes utilisées par l’armée israélienne. “On ne peut pas participer à ce massacre“, explique Nabil Boukili.

Le PTB veut qu’il y ait une enquête policière, puisque les demandes de justification n’ont pas abouti. “En Belgique, c’est souvent la même chose“, poursuit le député fédéral. “Quand on cherche des responsables, on se rejette la balle.”

Si l’enquête confirme l’utilisation par l’armée israélienne des armes qui ont transité par la Belgique, cela rendrait notre pays coupable du massacre perpétré dans la bande de Gaza.

Le PTB et les réseaux sociaux

Fabrice Grosfilley est ensuite revenu sur l’utilisation des réseaux sociaux par le PTB. En effet, le parti de Nabil Boukili a dépensé de grosses sommes sur Facebook et Instagram. Il s’agit du parti francophone investissant le plus sur les réseaux sociaux. L’année dernière, le PTB a dépensé 179.000€ (et trois fois plus pour le PVDA), contre 143.000€ pour le MR et les Engagés.

“Il y a un combat contre l’extrême droite à mener au nord du pays“, justifie le député fédéral. Selon lui, il est essentiel que le PTB continue à utiliser les réseaux sociaux, car le Vlaams Belang et la N-VA les utilisent fortement également. “On ne peut pas les laisser seuls sur les réseaux sociaux. On doit les combattre là aussi.”

Concernant un possible plafonnement des dépenses sur les réseaux sociaux, Nabil Boukili estime qu’il faudrait conserver un juste équilibre entre le contrôle des dépenses et la liberté d’expression.

Élections 2024

Nabil Boukili sera tête de liste PTB pour la Chambre. Il espère ainsi conserver sa place de député fédéral. “Je porterai avec fierté les couleurs du PTB à Bruxelles“, déclare-t-il.

Concernant une possible présentation aux communales, il explique que “c’est encore en discussion“.

La présentation des premiers de liste au PTB sera faite le 27 janvier.

◼︎ Nabil Boukili, député fédéral PTB, au micro de Fabrice Grosfilley