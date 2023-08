Myriam Delmée (SETca) annonce des actions dans les magasins franchisés : “Il n’y aura plus de paix sociale chez Delhaize”

Une réunion en front commun syndical doit se tenir ce mardi, après l’annonce de Delhaize des 15 premiers magasins franchisés. Lundi, deux supermarchés avaient décidé de débrayer. Aujourd’hui, ils sont tous ouverts. Mais les syndicats annoncent déjà des actions à venir.

Au cours d’un conseil d’entreprise, la direction de Delhaize a dévoilé lundi la liste des premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. Leur transformation se déroulera dans les prochaines semaines et leur réouverture en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d’octobre et de novembre.

Les syndicats ont annoncé dans la foulée que de nouvelles actions allaient suivre. Les repreneurs “feront partie des cibles pour la suite de la mobilisation” a déjà averti la CNE. Une réunion du front commun syndical est prévue ce mardi à midi.

“Aujourd’hui, on revient pour mettre en commun notre stratégie des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Une chose est certaine : il y aura des actions, ça c’est clair. Toutes les organisations syndicales sont sur la même longueur d’onde. Les actions viseront spécifiquement les 15 magasins concernés par la franchise, mais aussi plus largement Delhaize“, prévient la présidente du SETca Myriam Delmée, que nous avons interrogée avant la réunion entre les syndicats.

“Le détail de la réunion, on ne l’exposera pas dans la presse puisque de toute façon, Delhaize joue au chat et à la souris avec les huissiers et les décisions de justice pour annihiler tout mouvement. Il n’y aura plus de paix sociale chez Delhaize. A chaque fois qu’ils se retourneront, ils trouveront des travailleurs dans leur dos pour leur poser des problèmes“, poursuit Myriam Delmée.

