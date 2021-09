Musique : des codes couleurs pour apprendre à jouer d’un instrument

C’est ce que propose le Brussels Rock School à ses élèves.

Des gommettes de couleur sont collées sur les instruments. Pas besoin de connaître le solfège pour se lancer, les notes sont remplacées par des couleurs. “Au lieu de leur dire “mi”, on leur dit “bleu” et pour eux, c’est tout de suite plus visuel et plus instinctif“, selon Joachim Poitevin, professeur au sein du Brussels Rock School.

Une manière ludique pour les élèves qui semblent apprécier cette méthode d’apprentissage.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Camille Dequeker et Pierre Delmée