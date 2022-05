Ms. Marvel : la nouvelle série Disney réalisée par deux Bruxellois

La nouvelle série Disney “Ms. Marvel “, qui raconte l’histoire d’une super-héroïne musulmane, a été présentée lundi soir au Docks Dome à Bruxelles, en présence des deux réalisateurs.

Il s’agit d’une série hollywoodienne en six épisodes. Les bruxellois Adil El Arbi et Bilall Fallah ont réalisé le premier et le dernier épisode, ont participé au casting et sont également les producteurs exécutifs de toute la série. “On a choisi le style, on a fait le casting avec tous les acteurs et d’autres producteurs, donc notre patte est vraiment dans tous les épisodes aussi”, explique Bilall Fallah.

Le personnage principal s’appelle Kamala Khan ou Ms. Marvel, une adolescente et la toute première super-héroïne musulmane de l’univers Marvel. “Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu faire cela”, ajoute Bilall Fallah. “Pouvoir créer la première super-héroïne musulmane dans l’univers cinématographique Marvel est un honneur incroyable et un rêve devenu réalité.”

Ms. Marvel sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 8 juin.

Avec Belga – Photo : Belga/Maarten Weynants