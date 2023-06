“Mountainizer” : des randonnées 100% féminines lancées par une Bruxelloise

Profiter de la nature, se dépasser, découvrir une belle région pas loin de chez soi… le tout, entre copines. C’est l’objectif du projet “Mountainizer” lancé par Pauline Demanet, une Bruxelloise férue de nature et de randonnée. Elle propose d’organiser des treks 100% féminins d’un ou plusieurs jours.

L’idée lui est venue… de ses souvenirs d’enfance. “J’ai un papa qui est un grand fan de randonnée. Depuis toute petite, je vais marcher en famille dans la montagne. Ces dernières années, je ressentais un besoin de retrouver cet environnement. Autour de moi, je voyais beaucoup de copines qui sont fans de nature et de marche mais qui ne savaient pas trop par où commencer. Je me suis dis ‘tiens, je pourrais proposer à un groupe de femmes de partir et de découvrir ensemble les joies du trekking’“, explique Pauline Demanet au micro du 12h30.

Elle décide donc de créer “Mountainizer”. Dès son lancement, le succès est au rendez-vous. “La plupart des trekkings proposés durent entre deux et trois jours. Cela permet de ne pas prendre de longs congés pour venir“.

Sortir du quotidien et partir sans charge mentale

Si le trek est ouvert à tous les profils, un se dégage plus que les autres. “Il y a beaucoup de mères de famille d’une trentaine d’années qui ressentent le besoin de sortir un peu de leur quotidien et de partir sans charge mentale“, poursuit Pauline. Une fois la randonnée commencée, il n’y a plus qu’à profiter du paysage. Pauline organise tout de A à Z : du logement à la nourriture en passant par l’itinéraire et les activités du soir.

Faut-il être une sportive de haut niveau pour participer au trek ? “Pas du tout. Nous avons des trekkings qui s’adressent à un public plus averti, notamment quand on va en altitude. Mais nous avons aussi des trekkings d’un ou deux jours qui s’adressent à un public 100% débutant. Ce n’est pas pour cela qu’on ne va pas se dépasser physiquement ! Parfois, c’est dur. Mais le groupe se porte et cela permet à chacune d’atteindre son objectif.”

John Muir Trail en 2026

Si Pauline se limite pour l’instant à la Belgique, la France et le Luxembourg, elle ambitionne également d’organiser un “John Muir Trail” de 350 kilomètres de l’autre côté de l’Atlantique. Avec ses 14km de dénivelés positifs, il s’agit d’un des treks les plus intenses des Etats-Unis.

“Ce trek, c’est un rêve. Mais il est aussi d’une difficulté importante, que ce soit au niveau physique, logistique et mental”. Pour y arriver, Pauline s’est lancé un nouveau défi. Dès 2024, elle proposera à un groupe de femmes un accompagnement spécialisé. “On va créer une communauté de marcheuses qui, pendant deux ans, vont s’entrainer et se préparer psychologiquement, mentalement et logistiquement. L’objectif est de tenter l’expérience en 2026“. Avis aux amatrices !

