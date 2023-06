Mont des Arts – Théâtres : déjà un goût de rentrée

La saison théâtrale n’est encore terminée que déjà tous les regards se tournent vers la rentrée prochaine.

Depuis quelques semaines dans les théâtres et les institutions culturelles, c’est le branle-bas de combat pour boucler la saison 2023-2024 et la diffuser au plus vite. Un parcours qui n’est pas sans embûches : obtenir le feu vert de son conseil d’administration sur la programmation et sur les budgets, contacter et booker les compagnies et les artistes avant qu’ils soient pris par d’autres, jongler avec les calendriers de chacun, mettre les tickets en ligne etc etc…

Pour ces théâtres, dont l’économie reste globalement fragile même s’ils sont subsidiés, les enjeux sont importants. Et urgents.

Il faut capter le public avant la période des vacances, engranger des abonnements, séduire les enseignants pour s’assurer des séances scolaires et, le plus difficile sans doute, aller chercher de nouveaux publics. Les propositions théâtrales sont nombreuses à Bruxelles et au milieu de cette concurrence qui ne dit pas son nom, chaque théâtre doit y retrouver ses billes.

► Pour en parler ce jeudi dans Mont des Arts, David Courier reçoit :