Mont des Arts – Parent ou artiste : faut-il choisir ?

Un nouveau débat culturel dans votre émission Mont des Arts.

Le monde des artistes du spectacle vivant, et celui de la famille, sont-ils compatibles ? Pas si sûr… quand on est comédien, circassien, danseur, musicien, technicien, etc, le choix de devenir parent peut souvent s’avérer stressant voire inquiétant. Et les raisons sont nombreuses : disponibilités plus restreintes, changement de rythme, horaires, transformation des corps pour les mères, tournées, résidences d’artistes pour la plupart “enfants non-admis”, etc.

Dès lors, des aménagements sont-ils possibles ? Les responsables du secteur en ont-ils suffisamment conscience ? Le futur statut d’artiste que préparent les responsables politiques est-il ouvert à cette question cruciale ?

David Courier lance le débat, cette semaine, dans Mont des Arts, notre émission culturelle hebdomadaire avec :

Stéphanie Mangez , maman, comédienne et autrice

, maman, comédienne et autrice Gaëlle Coppée , maman et circassienne

, maman et circassienne Cécile Hupin , maman, scénographe et autrice

, maman, scénographe et autrice Emmanuel De Candido, papa, comédien et metteur en scène

► Découvrez tous les débats de Mont des Arts tous les jeudi à 18h25 sur BX1 et 24h/24 sur notre site

■ Une émission présentée par David Courier