Mont des Arts : les séries sont-elles une planche de salut pour les artistes ?

Depuis quelques mois, les comédiens et comédiennes belges sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les séries, qu’elles soient belges ou étrangères. On en parle ce jeudi, dans Mont des Arts.

C’est une façon, peut-être, d’échapper à la sinistrose ambiante due à la crise sanitaire et qui mine le cinéma et les théâtres, mais pas seulement. C’est aussi pour eux une formidable opportunité de démultiplier leur audience, de découvrir une autre forme de jeu et d’écriture, et d’inscrire un personnage dans la durée.

Sur le plateau de l’émission, David Courier reçoit Anne Coesens, actrice et scénariste, Savina Dellicour, cinéaste, Angelo Bison, acteur et metteur en scène et l’acteur Gilles Vandeweerd.