Les travaux de rénovation de la fontaine du Mont des Arts dureront trois mois

La Régie des Bâtiments a entamé lundi les travaux de rénovation de la grande fontaine située au Mont des Arts à Bruxelles. Le chantier durera environ trois mois, précise la Régie dans un communiqué.

Après la vidange et le nettoyage du bassin, tous les éléments endommagés (pompes, sources de mousse, jets, pierres bleues, tuyaux, bac, évacuation, etc.) seront réparés ou renouvelés, explique la Régie des Bâtiments. Les tuyauteries et les accès intérieurs seront également adaptés afin de permettre un entretien plus aisé et plus efficace par la suite.

Conçue dans les années cinquante, la grande fontaine en pierre bleue située au pied des escaliers menant au Coudenberg n’est actuellement plus fonctionnelle. Des analyses ont permis de découvrir que des éléments externes ont bouché les tuyaux qui relient la cuve de 120 m³ à la fontaine et endommagé les pompes.

Des plongeurs professionnels ont également été sollicités pour effectuer des réparations et le nettoyage du réservoir de la fontaine.

Belga – Photo : Régie des Bâtiments