Mont des Arts : à l’école de l’art

Le mois de juin signe les spectacles de fin d’année dans les écoles d’art. David Courier parle de ces apprentissages dans Mont des Arts.

Pour les enfants et leurs parents, la fin du mois de juin rime avec examens. Pour les cours artistiques, ce sont les jours stressants et un peu euphoriques des spectacles de fin d’année, des expositions de travaux ou encore des concerts. Pour se tenir devant vous sur des planches, pour agrafer leurs dessins et partager leurs univers créatifs, les enfants, les ados (et parfois aussi les plus âgés) viennent pour la plupart de passer une année riche et passionnante. Leurs professeurs aussi.

Pour les directions d’académies, des conservatoires, des cours et des écoles privées, c’est l’occasion presque unique dans l’année de se faire connaitre, de susciter de nouvelles vocations et (plus pragmatiquement parlant) d’engranger de précieuses inscriptions pour la rentrée prochaine.

Ces apprentissages sont-ils suffisamment soutenus, reconnus, défendus et accessibles au plus grand nombre ? Sont-ils juste une mode, une injonction sociale ? Ou enfin sont-ils plus proches d’un loisir, d’une activité ludique que d’un véritable apprentissage ?

David Courier en parle ce jeudi dans Mont des Arts, avec Géraldine Harckman (professeure d’arts plastiques), Nicole Palumbo (directrice du Théâtre Ô Plus), Jean-Michel Tellier (directeur de l’académie des arts de la Ville de Bruxelles) et Gilles Collard (professeur de textes et création littéraire à La Cambre)

