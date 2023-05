Mont des Arts : la fontaine monumentale hors service jusqu’à la fin 2023

La fontaine, construite en 1957-58, dans la foulée de l’aménagement du Mont des Arts, a été mise hors service à plusieurs reprises.

L’ouvrage, géré par la Régie des bâtiments, a fait l’objet d’une première rénovation en profondeur en 2017, pour un budget de 473.000 euros. Le monument avait alors été complètement démonté. L’étanchéité du bassin, les canalisations souterraines, les têtes de fontaine et l’installation technique avaient été complètement rénovés, rappelle la Régie des bâtiments. Au terme de l’opération, la fontaine retrouvait ses jets d’eau, interrompus en 2009.

Nouvel arrêt il y a plus d’un an, suite à des problèmes au niveau des bacs de récolte et des pompes à eau, à cause entre autres, de grandes quantités de feuilles d’arbres qui bloquaient le système, nous explique Sarra Blaiech, chef de division des services opérationnels pour la région de Bruxelles-Capitale, de la Régie des bâtiments. Le gestionnaire espérait pour remettre l’ouvrage en service rapidement mais la situation s’est révélée plus complexe que prévue, nous indique Laurent Taildeman, directeur de cabinet du secrétaire d’Etat Mathieu Michel (MR), chargé de la Régie des bâtiments. Il s’est avéré nécessaire de mieux protéger la pompe et les installations de jets d’eau. Il a alors fallu rédiger un cahier des charges, et solliciter l’avis de Bruxelles Environnement (BE), chargé de l’entretien du Mont des Arts.

Autre fameux contretemps : alors que la Régie pensait l’entretien de la fontaine assuré par BE, il n’en est rien. Autrement dit, personne ne s’est occupé de la maintenance de l’ouvrage pendant des années. Dont acte. La Régie est en négociation pour confier la mission à BE.

Cette accumulation de contrariétés se traduit pas un retard dans le retour des jets d’eau. Tout devrait rentrer dans l’ordre fin 2023, début 2024, nous assurent la Régie des bâtiments comme le cabinet Michel.

