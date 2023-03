Mont des Arts : jusqu’où ira la cancel culture ?

Le wokisme, le politiquement correct, serait-il peu à peu en train de grignoter les territoires de la création ? De l’affaire Roald Dhal aux James Bond de Ian Fleming réécrits, et jusqu’à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui demande à des auteurs et autrices d’écrire une nouvelle “lissée” pour les élèves de 2ᵉ secondaire, les exemples ces derniers temps se multiplient, sous couvert de s’adapter la sensibilité d’aujourd’hui.

Faut-il accepter ces changements et ces contraintes pour mettre fin aux clichés sexistes et racistes ou au contraire y voir une censure à peine camouflée et inquiétante pour la liberté d’expression des artistes ? Pour en parler, David Courier reçoit dans Mont des Arts les auteurs et autrices Emmanuelle Pol , Jean-paul Mahoux , Luc Dellisse et l’autrice et comédienne Sylvie Landuyt , cosignataire d’une carte blanche parue le 6 mars dans La Libre Belgique et intitulée “75 auteurs et autrices répliquent à un appel d’offres effarant de la Fédération Wallonie-Bruxelles”.