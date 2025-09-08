Molenbeek : une personne blessée lors d’une explosion d’une bonbonne de gaz

Une personne a été blessée dans la nuit de dimanche à lundi lors de l’explosion d’une bonbonne de gaz dans un appartement de la rue de l’École, à Molenbeek-Saint-Jean, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. La victime a été transportée avec des brûlures à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek.

L’incident s’est produit peu après minuit, au deuxième étage d’un immeuble. “L’alimentation en gaz de l’immeuble est coupée et les habitants semblent se débrouiller avec des petits réchauds fonctionnant au gaz. Dans l’appartement du deuxième étage, l’un de ces appareils a explosé. Une personne a été blessée et emmenée à l’hôpital militaire”, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Le logement concerné a subi d’importants dégâts. Les fenêtres et plusieurs cloisons intérieures ont été soufflées par l’explosion.

“L’appartement est déclaré inhabitable”, a poursuivi le porte-parole. Un ingénieur en stabilité s’est rendu sur place et a confirmé que la structure générale de l’immeuble n’était pas compromise. Les autres appartements du bâtiment restent donc habitables. Les habitants du logement touché sont quant à eux pris en charge par leur famille.

Les pompiers rappellent que les bonbonnes de gaz doivent être conservées debout dans un local bien ventilé, de contrôler l’absence de fuite avec de l’eau savonneuse et de bien fermer le robinet après usage ou en cas d’absence.

Belga