Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Molenbeek : une personne blessée lors d’une explosion d’une bonbonne de gaz

Une personne a été blessée dans la nuit de dimanche à lundi lors de l’explosion d’une bonbonne de gaz dans un appartement de la rue de l’École, à Molenbeek-Saint-Jean, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. La victime a été transportée avec des brûlures à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek.

L’incident s’est produit peu après minuit, au deuxième étage d’un immeuble. “L’alimentation en gaz de l’immeuble est coupée et les habitants semblent se débrouiller avec des petits réchauds fonctionnant au gaz. Dans l’appartement du deuxième étage, l’un de ces appareils a explosé. Une personne a été blessée et emmenée à l’hôpital militaire”, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Le logement concerné a subi d’importants dégâts. Les fenêtres et plusieurs cloisons intérieures ont été soufflées par l’explosion.

“L’appartement est déclaré inhabitable”, a poursuivi le porte-parole. Un ingénieur en stabilité s’est rendu sur place et a confirmé que la structure générale de l’immeuble n’était pas compromise. Les autres appartements du bâtiment restent donc habitables. Les habitants du logement touché sont quant à eux pris en charge par leur famille.

Les pompiers rappellent que les bonbonnes de gaz doivent être conservées debout dans un local bien ventilé, de contrôler l’absence de fuite avec de l’eau savonneuse et de bien fermer le robinet après usage ou en cas d’absence.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

08 septembre 2025 - 08h44
Modifié le 08 septembre 2025 - 08h44
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales