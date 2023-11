Molenbeek: “Catherine Moureaux doit faire un pas de côté”

“La majorité n’existe pas à Molenbeek”, déclare le député bruxellois Michaël Vossaert (DéFI) dans Bonjour Bruxelles ce mercredi matin. La bourgmestre Catherine Moureaux, en congé maladie, va être entendu aujourd’hui par la commission de vigilance de son parti, le Parti socialiste. “J’ai toujours dit qu’il y avait un immobilisme parce que le bloc MR et le bloc PS se neutralisent et Molenbeek n’avance pas. Ca se révèle maintenant aussi par rapport à la situation en interne au niveau du Parti socialiste molenbeekois, où il y a des gros problèmes avec la cheffe de file Catherine Moureaux. En tout cas, à travers ce qui est révélé au travers de la presse et des différents témoignages, on sent qu’il y a un problème de cohésion, de leadership finalement, et c’est important pour la commune, pour ses habitants d’avoir de la sérénité.”

“Il faudrait clarifier la situation, il faut faire en sorte qu’il y ait de la sérénité. Il faut que madame Catherine Moureaux prenne attitude et fasse un pas de côté. C’est la demande qui avait été faite, surtout de retrouver finalement une cohésion, dans l’intérêt des Molenbeekois. Il n’y a pas assez de grands dossiers qui ont avancé, notamment au niveau de l’économie, de la lutte contre le trafic de drogue dans notre commune, de l’insécurité. Tous ces éléments sont des points noirs de la majorité et du bilan.”

Lire aussi | Molenbeek-Saint-Jean : la bourgmestre Catherine Moureaux absente depuis le 19 octobre

Lire aussi |Dirk De Block sur la situation politique à Molenbeek : “C’est un peu le chaos”

Lire aussi |Un premier conseil communal à Molenbeek depuis les accusations envers Catherine Moureaux