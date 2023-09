Séisme au Maroc: le point sur les aides et initiatives à Bruxelles

Le point sur les aides et initiatives mises en place à Bruxelles

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi est monté à près de 2.500 morts. La secousse a également fait au moins 2.421 blessés.

Numéro d’appel d’urgence

– Les Affaires étrangères belges déconseillent tout déplacement dans la zone touchée.

– Un centre de crise a été a mis à disposition des Belges et de leurs proches sur place avec un numéro d’appel d’urgence pour assistance: +32.2.501.40.00

Six communes bruxelloises se mobilisent pour récolter des dons

– Plusieurs associations s’organisent, comme le montre la vidéo ci-dessus.

– Les communes d’Evere, de Bruxelles, d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Koekelberg s’unissent pour récolter des biens de première nécessité à envoyer vers le Maroc. Les bourgmestres de ces six communes de la Région bruxelloise ont trouvé un entrepôt, situé au numéro 8 de la Digue du Canal à Anderlecht, où les personnes qui souhaitent faire don de biens à la population marocaine pourront les y déposer.

– Les objets qui sont les bienvenus sont des lampes de poche, des lits de camp, des matelas, des tentes, des couvertures, des produits d’hygiène et même des générateurs de secours. Par contre, il est inutile d’apporter des vêtements et de la nourriture périssable.

– Ce “hub” ouvrira mardi à 10h00, a précisé à Belga Ridouane Chahid, bourgmestre d’Evere.

– Les communes travailleront en partenariat avec la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, et contact a déjà été pris avec le ministère de la Défense pour l’acheminement des denrées et du matériel vers le Maroc.

– Un deuxième hub devrait être ouvert aussi dans les prochains jours.

Initiatives communales

– A Molenbeek, une collecte est organisée ce lundi matin à Molenbeek, suite au puissant séisme au Maroc. “Nos citoyens molenbeekois ont le choix de pouvoir ramener des choses dans le hub régional, ou de venir au point de collecte communal”, explique Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek.

– A partir de ce lundi, Saint-Josse récolte des dons pour venir en aide à la salle Sapiens (Rue Mérinos 1b, 1210 Saint-Josse), de 9h à 18h. La population a également l’opportunité de rendre hommage aux victimes et d’exprimer sa solidarité en signant le registre de condoléances mis à disposition à la Maison communale où les drapeaux ont été mis en berne.

Quels dons?

Une liste de première nécessité a été établie par les autorités marocaines, de concert avec les communes, détaille la commune d’Anderlecht:

(attention pas de vêtements)

– Lits de camp – Lampes torches – Matelas – Couvertures – Tentes – Produits d’hygiène – Groupes électrogènes – Conserves alimentaires Vous pourrez les déposer à partir de ce mardi 10h00 au numéro 8 de la Digue du Canal à Anderlecht

Si vous souhaitez faire un , c’est également possible via la Croix-Rouge: BE72 0000 0000 1616 – Communication : Maroc

Médecins sans Frontières lance un appel aux dons via son fonds d’urgence, qui permet à ses équipes de réagir rapidement lorsqu’une urgence se présente, au Maroc ou ailleurs dans le monde. Le numéro de compte est le BE73 0000 0000 6060. Il est également possible de faire un don via la page internet – Pour aider à répondre au mieux aux besoins médicaux et humanitaires,via son fonds d’urgence, qui permet à ses équipes de réagir rapidement lorsqu’une urgence se présente, au Maroc ou ailleurs dans le monde. Le numéro de compte est le BE73 0000 0000 6060. Il est également possible de faire un don via la page internet https://donate.msf-azg.be/donate/~mon-don

Registres de condoléances

– La Ville de Bruxelles ouvrira dès lundi un registre de condoléances, a indiqué à Belga Carole Poncin, attachée de presse au cabinet du bourgmestre Philippe Close.

– Ce sera également le cas à Evere et Koekelberg, mais la priorité est actuellement la mise en place du “hub” de récolte de dons, ont précisé Ridouane Chahid et Ahmed Laaouej. Ce dernier a toutefois fait hisser, dès ce dimanche, le drapeau marocain au-dessus de la maison communale de Koekelberg.

– La commune de Molenbeek-Saint-Jean a également ouvert un registre de condoléances, fais savoir sa bourgmestre Catherine Moureaux. Il sera accessible à la maison communale dès lundi 8h00.

– Saint-Josse a également ouvert un registre de condoléances.

– Le roi Philippe a écrit au roi Mohammed VI, indique dimanche le Palais Royal sur le réseau social X, anciennement Twitter. “Nos pensées vont aux victimes de cette catastrophe, à leurs proches et à l’ensemble du peuple marocain”. Dans sa lettre, le roi Philippe adresse au souverain marocain ainsi qu’à son peuple “la solidarité et l’amitié des autorités et du peuple belges”. Avec la reine Mathilde et l’ensemble de la famille royale, il leur exprime “leur profonde peine face aux conséquences humaines de ce tragique événement”.

Aides financières

– La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de débloquer un budget de 500.000 € . 180.000 € sont débloqués du côté de la Région bruxelloise, 500.000 € aussi en Wallonie, 200. 000 en Flandre et 5 millions d’euros du gouvernement fédéral.

– L’Union européenne a débloqué un premier financement d’un million d’euros d’aide humanitaire pour venir en aide aux personnes les plus touchées par le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le centre du Maroc dans la nuit du 8 septembre, a annoncé lundi la Commission européenne.