Moins de biens immobiliers vendus en Belgique : qu’en est-il à Bruxelles ?

Le nombre de biens immobiliers vendus en Belgique lors des neuf premiers mois de l’année est en baisse de 1,2%, tandis qu’aussi bien le prix des maisons (+2,1%) que celui des appartements (+1,5%) est en hausse, selon le dernier baromètre des notaires présenté jeudi.

Le marché immobilier montre qu’il se redresse lentement pour la Fédération du notariat belge (Fednot). La baisse du nombre de ventes concerne aussi bien la Wallonie (-2,4%) que Bruxelles (-0,4%). “Cette baisse plus marquée en Wallonie est peut-être due à la révision prévue pour janvier 2025 des droits d’enregistrement”, soutient Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de notaire.be. “Les droits d’enregistrement passeront de 12,5 à 3% pour l’achat d’une habitation propre et unique. En Flandre et à Bruxelles, la baisse a été limitée: -0,7% au nord du pays et -0,4% pour la capitale de la Belgique. Mais il faut se souvenir d’où on vient: lors des neuf premiers mois de 2023, nous avions connu, au niveau national, une baisse de 18,2% au niveau des ventes.”

Au premier trimestre, les ventes étaient encore à -7,3%, rappelle la Fednot. Le prix des biens continue, lui, a augmenté. Une maison a coûté en moyenne en Belgique 329.468 euros au cours des trois premiers trimestres, soit +2,1% par rapport à la moyenne annuelle de 2023. Mais “en tenant compte de la différence en termes d’inflation entre les six premiers mois de 2024 et l’année 2023, il s’agit d’une baisse de prix de 0,8%”, précise Notaire.be.

A Bruxelles, les prix des maisons ont baissé même sans tenir compte de l’inflation: -1,4% pour un prix moyen de 554.677 euros. En Wallonie, les prix des habitations sont restés pratiquement stables: 242.679 euros, +0,8% par rapport à 2023, sans tenir compte de l’inflation. En Flandre, les prix moyens des maisons sont en hausse dans toutes les provinces.

En Wallonie, à part dans la province du Luxembourg (260.359 euros, -3,1%), le prix moyen des maisons a augmenté dans toutes les provinces. La hausse la plus marquée est dans le Hainaut avec un prix moyen de 199.253 euros (+2,1%) pour une maison. Le prix moyen dans la province de Liège est de 234.581 euros (+1,1%), de 249.291 euros pour celle de Namur et de 419.457 euros (+0,9%) pour le Brabant wallon

Le prix moyen d’un appartement est quant à lui de 268.709 euros (+1,5%) en Belgique. La baisse des prix se confirme pour les appartements en Wallonie: -0,8% sans tenir compte de l’inflation. Un appartement y a coûté en moyenne 197.572 euros. À Bruxelles, les prix ont augmenté de +2,8%, pour atteindre un prix moyen de 288.428 euros.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, 10% des appartements vendus étaient des appartements neufs. En 2023, le chiffre était de 14,8%, en 2019 de 22,1%.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, 29% des acheteurs en Belgique étaient âgés de 30 ans ou moins. Au début de cette année, leur part n’était que de 27,1%.

Belga