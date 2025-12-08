Michel De Maegd n’a pas l’intention de quitter le MR : “Plus que jamais, j’ai ma place”

Le député fédéral Michel De Maegd n’a pas l’intention de quitter le MR, a-t-il expliqué dimanche sur le plateau du RTL Info. Il se revendique toutefois d’un libéralisme social et humaniste, et a exprimé ses divergences avec le président Georges-Louis Bouchez.

Le vif débat autour de la situation à Gaza à la rentrée a révélé les failles au sein des libéraux francophones. Michel De Maegd, ancien journaliste et spécialiste des questions internationales, n’avait pas caché qu’il ne soutenait pas la position défendue bec et ongles par son président sur certaines questions. Plus récemment, il a fait entendre une autre voix dans la polémique autour de la crèche de Noël de la Grand Place de Bruxelles dont M. Bouchez s’est emparé à la fin novembre.

S’il conteste les accusations d’extrémisme de droite portées contre le MR, le député met toutefois en garde: “Il faut faire attention à ce que les digues ne se fissurent pas“, a-t-il lancé, en faisant référence à l’arrivée de jeunes gens issus de l’extrême droite dans le parti, à des déclarations du chef de cabinet de M. Bouchez, Rudy Aernoudt, à des attaques contre la presse ou à certains “retweets”

Michel De Maegd dit “avoir sa place” au MR. “Plus que jamais, j’ai ma place puisque, plus que jamais, je défends les valeurs de libéralisme social et humaniste, et je veux les défendre au sein du parti en évitant qu’il y ait une ligne qui aille trop près de la droite radicale“, a-t-il affirmé.

“Un président de parti doit être la synthèse de nos différences et non l’étouffoir de nos différences“, a-t-il ajouté.

Belga – Photo : Belga Image