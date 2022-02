Métro 3 : début de l’enquête publique concernant l’extension vers le nord

L’enquête publique portant sur l’extension de la future ligne de métro vers le nord de la capitale aura lieu en mars. Mais avant cela, elle est précédée de plusieurs séances d’informations du public dont la première est organisée ce mercredi soir, de 17 à 20h à la maison communale de Schaerbeek.

Ce mercredi matin, les responsables de Beliris et de la STIB, ainsi que les ministres fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux (PS) et régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), ont présenté les adaptations apportées aux projets des sept stations qui sépareront la gare du Nord de Bordet. Si le tronçon sud existe déjà, il faut encore creuser les tunnels pour la partie nord. Pour cela, un tunnelier de 10 mètres de diamètre va creuser à 20 mètres en-dessous du sol, et ce pendant 10 ans.

Plusieurs aménagements seront à réaliser

L’accès des PMR aux futures stations situées à Schaerbeek, et Evere et Haren, était également au cœur des discussions, notamment des doubles ascenseurs par sens de circulation jusqu’aux quais et des dalles de guidance pour malvoyants.

Il est aussi question de renforcer la sécurité des piétons en surface, d’une verdurisation des toitures plates, de l’installation de panneaux photovoltaïques, d’apport de lumière naturelle dans les stations, ou encore de gestion des eaux. Des efforts sont aussi annoncés pour améliorer l’intermodalité de plusieurs stations.

Quatre autre séances d’information auront encore lieu jusqu’au 3 mars dans d’autres communes de la capitale. La commission de concertation se réunira en avril.

Le coût total du projet est de 1,7 milliard d’euros financé par le fond Beliris et par la Région bruxelloise.

