Météo : une journée entre éclaircies et nuages

Un peu de brume ou de brouillard seront possibles sur l’est du pays ce mercredi matin. Plus tard en matinée, des nuages et des éclaircies sont prévus avec un temps généralement sec.

L’après-midi, la nébulosité augmentera avec possibilité de quelques averses. Les maxima varieront entre 17 degrés dans les Hautes Fagnes et 22 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’IRM.

En soirée et cette nuit, la nébulosité restera variable avec encore possibilité d’un peu de pluie ou de quelques averses. Les minima varieront entre 10 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 15 degrés dans les régions de plaine.

Belga