Météo : une journée d’automne, avec averses et nuages

Mardi après-midi, le temps deviendra généralement sec en Flandre avec des éclaircies. Il fera plus doux avec des maxima de 9 à 15°C. Le vent sera modéré à localement parfois assez fort, de secteur sud-ouest. À la Côte, il sera orienté au secteur ouest-sud-ouest et soufflera parfois fort. Des rafales de 50 à 60 km/h, ou localement un peu plus, seront possibles.

En soirée, de faibles pluies ou de la bruine seront possibles, surtout sur le sud de la Belgique, alors que le temps sera plus sec avec localement des éclaircies sur le nord du territoire. Durant la nuit, l’IRM prévoit un ciel souvent très nuageux avec un risque de faibles pluies ou de bruines.