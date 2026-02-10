Météo : une dizaine de degrés sous la couverture nuageuse

Le ciel sera généralement très nuageux ce mardi, ponctué par quelques notes de pluie ou bruines intermittentes, relève l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. L’après-midi pourrait être plus lumineux, quelques éclaircies perçant les nuages ci et là.

Le mercure grimpera jusqu’à 5°C dans les Hautes Fagnes et 11°C dans le centre du pays, sous un vent modéré.

La pluie se rattrapera en soirée et pendant la nuit. Le thermomètre indiquera alors entre 5°C et 8°C.

Belga