Météo : un week-end globalement sous les nuages

La tendance reste à la grisaille ce week-end et en début de semaine prochaine, a annoncé samedi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin prévisionnel quotidien. Des éclaircies pourraient toutefois faire une rare apparition dès samedi après-midi.

Le ciel s’ouvrira sur du gris samedi matin, prévoit l’IRM, mais cette grisaille se lèvera graduellement en cours de matinée, avant le retour des nuages en cours de journée. Seules quelques éclaircies pourront encore être aperçues au sud-est du pays. Les maxima iront de 13 à 17 degrés et le vent faible soufflera de direction variable à nord-est. Les nuages domineront encore le ciel samedi en soirée et durant la nuit suivante, avec même du brouillard possible. Les minima varieront de 6 à 12 degrés, sous un vent faible de nord-est. Il fera encore nuageux dimanche en début de journée, avec un risque de brumes et de brouillard. Des éclaircies seront possibles en cours de journée, surtout au sud-est du territoire. Les maxima iront de 12 à 17 degrés.

Ce ciel couvert se prolongera lundi et mardi, avec quelques faibles bruines éparses en matinée et quelques éclaircies potentielles dans l’après-midi, sous des températures semblables au week-end précédent (entre 12 et 17 degrés).

Belga