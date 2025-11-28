Météo : un temps encore pluvieux avant un week-end en demi-teinte

Ce soir et en début de nuit, des éclaircies pourront apparaître de l’ouest au centre. Sur l’Est et le sud-est, les nuages bas resteront dominants avec encore quelques pluies, limitant de nouveau la visibilité sur les sommets. Après minuit, le temps deviendra généralement sec partout, mais la nébulosité augmentera au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront compris entre 3 à 4°C en Hautes-Fagnes et 8°C en bord de mer, sous un vent généralement modéré de sud-ouest revenant progressivement au secteur sud à sud-ouest.

Samedi, le ciel sera généralement très nuageux mais le temps restera sec dans de nombreux endroits, d’après l’IRM. En Ardenne et en Lorraine belge, de basses visibilités sont probables avec un risque de bruine. En soirée, une zone de pluie pourrait atteindre l’ouest du pays avant de transiter vers l’est durant la nuit. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans le centre.

Dimanche matin, des pluies tomberont encore dans l’est du pays avant de se décaler vers l’Allemagne. Ensuite, le ciel deviendra partiellement nuageux partout, avec un risque d’averses surtout au nord du pays, éventuellement accompagnées de grésil.