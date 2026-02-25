Météo : un mercredi sous le soleil et la chaleur

Une fois la grisaille matinale dissipée, le temps sera globalement ensoleillé mercredi, avec néanmoins quelques voiles d’altitude, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel nocturne restera dégagé dans l’ensemble, mais des nuages feront leur apparition en fin de nuit sur le nord-ouest. Des nuages bas et/ou du brouillard pourront aussi limiter la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C en plaine, sous un faible à modéré.

La journée de jeudi sera divisée entre nuages et soleil, avec toujours des températures élevées, jusqu’à 17°C.

Belga