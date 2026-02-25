 Aller au contenu principal
BX1

Météo : un mercredi sous le soleil et la chaleur

Les températures seront particulièrement élevées pour la saison, puisqu’il fera entre 14 et 16°C en Ardenne, 17 et 19°C en plaine et même jusqu’à 20°C localement en Campine. Le vent sera faible à modéré.

Une fois la grisaille matinale dissipée, le temps sera globalement ensoleillé mercredi, avec néanmoins quelques voiles d’altitude, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel nocturne restera dégagé dans l’ensemble, mais des nuages feront leur apparition en fin de nuit sur le nord-ouest. Des nuages bas et/ou du brouillard pourront aussi limiter la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C en plaine, sous un faible à modéré.

La journée de jeudi sera divisée entre nuages et soleil, avec toujours des températures élevées, jusqu’à 17°C.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales