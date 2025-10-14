Météo : un mardi gris et brumeux
Le temps sera souvent gris et brumeux, mardi matin, avec de basses visibilités en Ardenne et éventuellement aussi un peu de bruine par endroits, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.
L’après-midi, quelques éclaircies pourront toutefois se développer dans certaines régions. Les maxima se situeront entre 11 et 16°C, sous un vent de nord-est faible à modéré, revenant au secteur nord en faiblissant. En soirée et dans la nuit, la couverture nuageuse s’épaissira à nouveau, avec toujours un peu de bruine possible et de basses visibilités sur les hauteurs ardennaises. La nuit sera assez douce avec des minima qui oscilleront entre 8 et 13°C. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord à nord-est. À la Côte, il restera modéré de nord-est.
Belga