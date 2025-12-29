Passer la navigation
Météo : un lundi sous la grisaille

Le temps deviendra gris sur de nombreuses régions lundi avec, en matinée, encore un risque de brouillard givrant et de plaques de givre. Ces nuages bas progresseront lentement vers le sud du pays. Les maxima se situeront entre 0 ou 1°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 6°C au littoral. Le vent sera souvent faible de secteur nord-est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le ciel sera très nuageux avec de nombreux nuages bas sur toutes les régions. Un peu de bruine ou de neige en grains sera possible. En cours de nuit, les éclaircies deviendront plus larges sur la moitié est du territoire. Les minima seront généralement compris entre -1 ou -2°C en Ardenne et 4 ou 5°C à la Côte, sous un vent faible à modéré s’orientant progressivement au secteur nord à nord-est.
Belga

