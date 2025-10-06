Météo : un lundi plutôt nuageux

Les éclaircies seront rapidement remplacées par un ciel souvent très nuageux, lundi, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le temps restera généralement sec, mais quelques faibles bruines ne sont pas exclues. Les maxima varieront entre 11 et 17°C. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest, parfois faible dans le sud du pays.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel restera généralement très nuageux et le temps généralement sec. Les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité en Ardenne, et quelques éclaircies resteront possibles sur l’ouest du pays.

Les minima varieront entre 8 et 14°C en bord de mer. Le vent sera généralement faible d’ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois modéré.

Belga