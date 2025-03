Météo : un lundi marqué par la douceur

La journée de lundi sera placée sous le sceau de la grisaille et de la mauvaise visibilité dans la région côtière. Ailleurs, il y aura d’abord de larges éclaircies par endroits, puis le ciel sera plus changeant avec quelques ondées locales l’après-midi. Les maxima iront de 9 à 17 degrés.

L’IRM annonce des nuages bas, de la brume ou du brouillard sur l’ouest du pays. Ailleurs, on observera de larges éclaircies par endroits tandis que certaines régions seront sous les nuages bas. L’après-midi, la grisaille pourrait persister assez longtemps dans la région côtière; sur le reste du territoire, le ciel deviendra changeant avec possibilité de quelques averses locales. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés à la côte et 16 ou 17 degrés en Campine, sous un vent modéré de nord à nord-nord-est en bord de mer, et devenant faible à parfois modéré de secteur nord à nord-ouest dans l’intérieur des terres.

Ce soir, le ciel sera encore temporairement changeant avec quelques dernières ondées isolées. Durant la nuit, on observa d’abord de larges éclaircies dans la plupart des régions, mais ensuite de la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront dans la plupart des régions. Les minima seront compris entre 2 et 7 degrés. Le vent de nord à nord-ouest, d’abord encore modéré à la côte et faible à modéré ailleurs, deviendra généralement faible; en fin de nuit, il reviendra au secteur ouest à sud-ouest sur l’ouest du pays et deviendra à nouveau modéré au littoral. Durant les prochains jours, il y aura des périodes très nuageuses et éventuellement quelques faibles précipitations, mais parfois aussi un temps plus lumineux. Les maxima varieront de 7 à 14 degrés.