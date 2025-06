Un tableau jusqu’alors inconnu de James Ensor refait surface après 125 ans

L’œuvre passera sous le marteau la semaine prochaine.

Un tableau jusqu’alors inconnu de James Ensor (1860-1949) a récemment refait surface, 125 ans après avoir pris vie sous le trait du peintre ostendais, a annoncé la maison de vente bruxelloise Arenberg Auctions samedi.

Il s’agit d’un portrait de la mère de l’artiste, Marie Louise Cathérine Haegheman (1835-1915), à l’âge de 65 ans. Le tableau est daté de l’année 1900 et a été authentifié par le Ensor Advisory Committee. Intitulée “Débris” (en français), l’œuvre est restée aux mains d’une même famille pendant plusieurs générations. James Ensor se rendait régulièrement au petit magasin de fournitures de peinture tenu par une certaine Anna Roose. Le maître des masques lui a offert ou vendu le tableau, alors que les relations entre celui qui composait aussi de la musique et sa génitrice étaient tumultueuses, selon la maison de vente. La mère de l’artiste aux multiples facettes pose à côté d’un vase chinois et, dans son dos, on aperçoit au mur un cadre représentant une jeune femme. Ce tableau existe bel et bien et trônait autrefois dans le salon de la famille Ensor. Le public peut aujourd’hui l’admirer à la Maison de James Ensor à Ostende, un musée niché dans la demeure où le peintre vécut et travailla, jusqu’à sa mort en 1949. “Débris” sera mis aux enchères entre le 12 et le 14 juin à partir de 80.000 euros.

► Lire aussi | Une nature morte méconnue d’Ensor refait surface après 80 ans

D’autres œuvres du baron, ainsi que des Belges Paul Delvaux, René Magritte et Léon Spilliaert seront également présentées.

Belga – Photo : FWB