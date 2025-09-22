Météo : un lundi au temps changeant

Le ciel sera d’abord changeant lundi, avec un temps souvent sec, excepté dans le nord-ouest du pays et sur la bande côtière où des averses dériveront depuis la mer du Nord, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

En cours d’après-midi, la nébulosité augmentera au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avant l’arrivée d’une zone de pluie depuis le sud-est en soirée. Les maxima seront compris entre 11 et 17°C, sous un vent modéré et à la mer assez fort, de secteur nord à nord-est.

En soirée et dans la nuit, le ciel deviendra partout très nuageux. Les précipitations déjà présentes en soirée sur le sud-est s’étendront à toute la Wallonie et à la province de Limbourg. Ailleurs, le temps sera plus sec à l’exception de la région côtière où les averses resteront d’actualité.

Les minima s’échelonneront entre 6°C en Ardenne et 12°C à la mer, sous un vent de nord à nord-est d’abord modéré, devenant ensuite souvent faible.