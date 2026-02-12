Météo : un jeudi sous les nuages, alerte jaune à la pluie

La journée de jeudi débutera sous un ciel couvert et des précipitations, surtout sur le centre et l’est du territoire, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 6°C en Hautes Fagnes et 9 à 10°C ailleurs, sous un vent de secteur ouest à nord-ouest.

Une alerte jaune à la pluie sera en vigueur toute la journée dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. À la mi-journée, la pluie commencera à s’évacuer en direction de l’Allemagne, avant qu’une série d’averses ne prenne le relais depuis l’ouest du pays. Quelques éclaircies pourront toutefois se développer par endroits au cours de l’après-midi.

Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera généralement très nuageux à couvert, accompagné de précipitations. Les minima seront compris entre 4 et 7°C, sous un vent faible à modéré.

