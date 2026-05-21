Météo : un jeudi plutôt lumineux une fois la grisaille matinale dissipée

Une fois la grisaille matinale dissipée, le temps plutôt lumineux jeudi avec des éclaircies et progressivement aussi des nuages cumuliformes dans les terres, annonce l’IRM en début de journée. Il fera plus doux avec des maxima de 19 à 23°C.

La journée débutera localement sous la grisaille, surtout dans le sud du pays et plus localement dans l’extrême nord. Ailleurs, les éclaircies seront déjà larges. Au fil des heures, quelques nuages cumuliformes se développeront dans l’intérieur des terres mais seront séparés par des éclaircies.

A la côte, le temps restera ensoleillé. Les maxima se situeront entre 19 degrés en Ardenne ainsi qu’au littoral et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement faible et variable. Dans le courant de l’après-midi, une brise faible à modérée de nord à nord- ouest se lèvera à la côte.

Belga