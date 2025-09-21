Météo : un dernier jour d’été sous un temps mitigé

Le ciel sera très nuageux dimanche au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avec encore des pluies ou averses, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Ailleurs, le ciel sera d’abord très nuageux et changeant ensuite, avec risque d’averses l’après-midi. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 13 à 17°C sous un vent faible à modéré d’ouest à nord-ouest dans l’intérieur des terres, et modéré à assez fort de secteur nord à nord-ouest au littoral. En soirée, quelques averses locales seront temporairement encore possibles au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Ensuite, le temps deviendra graduellement sec partout avec de larges éclaircies. Dans le courant de la nuit, quelques averses en provenance de la mer du Nord atteindront toutefois la Côte et le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 13°C au littoral. Le vent, orienté au secteur nord, sera faible à modéré dans les terres, et modéré en bord de mer.

Belga