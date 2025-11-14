Météo : un ciel très nuageux avec parfois quelques gouttes
De nombreux nuages bas et moyens seront présents ce vendredi.
Dans l’ouest et le nord du pays, quelques gouttes seront parfois possibles, mais ailleurs le temps restera sec pendant une grande partie de la journée, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. En fin d’après-midi, le risque de précipitations augmentera, surtout dans l’ouest et dans les régions proches de la frontière française. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est.
Ce soir, le ciel sera très nuageux avec des averses qui transiteront sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Durant la nuit, le temps sera à nouveau généralement sec avec parfois de larges éclaircies à partir de l’ouest. Des nuages bas se formeront localement, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En fin de nuit, du brouillard pourra aussi se former localement. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés, avec un vent modéré, puis généralement faible, de secteur sud ou de sud-sud-ouest.
Samedi, le ciel sera très nuageux, avec parfois l’une ou l’autre éclaircie. Le temps restera sec à quelques gouttes près localement. À certains endroits, la journée commencera par du brouillard. Il fera encore doux, avec des maxima atteignant 14 ou 15 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera généralement faible.
Dimanche, le ciel sera très nuageux avec parfois quelques faibles pluies et des maxima compris entre 9 et 13 degrés, avant que le temps devienne sensiblement plus froid à partir de lundi, avec parfois quelques averses. Les maxima ne dépasseront plus entre 5 et 11 degrés.
