Météo : un ciel très nuageux avec parfois quelques gouttes

Ce soir, le ciel sera très nuageux avec des averses qui transiteront sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Durant la nuit, le temps sera à nouveau généralement sec avec parfois de larges éclaircies à partir de l’ouest. Des nuages bas se formeront localement, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En fin de nuit, du brouillard pourra aussi se former localement. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés, avec un vent modéré, puis généralement faible, de secteur sud ou de sud-sud-ouest.

Samedi, le ciel sera très nuageux, avec parfois l’une ou l’autre éclaircie. Le temps restera sec à quelques gouttes près localement. À certains endroits, la journée commencera par du brouillard. Il fera encore doux, avec des maxima atteignant 14 ou 15 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera généralement faible.

Dimanche, le ciel sera très nuageux avec parfois quelques faibles pluies et des maxima compris entre 9 et 13 degrés, avant que le temps devienne sensiblement plus froid à partir de lundi, avec parfois quelques averses. Les maxima ne dépasseront plus entre 5 et 11 degrés.

