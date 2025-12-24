Météo : un 24 décembre glacial mais sous le soleil

De larges éclaircies cueilleront le nord-est du pays, avant de s’étendre rapidement au reste du pays, annonce l’Institut royal météorologique dans son bulletin matinal. Elles alterneront pendant la journée avec quelques champs de nuages bas. Il fera froid: les maxima ne dépasseront pas -1°C sur les hauteurs de l’Ardenne, +1°C dans le centre et +3°C à la mer. Le vent glacial de nord-est sera modéré à parfois assez fort, voire fort à la mer. Des rafales pourront pousser des pointes à 50 km/h, voire parfois 65 km/h.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, sauf dans le sud du territoire où davantage de nuages bas pourraient traînailler. Il gèlera partout, avec des minima compris entre -2 et -6°C. Le vent de nord-est sera modéré et parfois assez fort sur les hauteurs de l’Ardenne. À la mer, il sera toujours assez fort à fort.