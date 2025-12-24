Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : un 24 décembre glacial mais sous le soleil

La buée risque de s’échapper de quelques bouches ce mercredi matin, alors que la Belgique s’éveille sous des températures oscillant autour de 0°C. Le soleil viendra toutefois apaiser les visages rougis par le froid.

De larges éclaircies cueilleront le nord-est du pays, avant de s’étendre rapidement au reste du pays, annonce l’Institut royal météorologique dans son bulletin matinal. Elles alterneront pendant la journée avec quelques champs de nuages bas. Il fera froid: les maxima ne dépasseront pas -1°C sur les hauteurs de l’Ardenne, +1°C dans le centre et +3°C à la mer. Le vent glacial de nord-est sera modéré à parfois assez fort, voire fort à la mer. Des rafales pourront pousser des pointes à 50 km/h, voire parfois 65 km/h.
Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, sauf dans le sud du territoire où davantage de nuages bas pourraient traînailler. Il gèlera partout, avec des minima compris entre -2 et -6°C. Le vent de nord-est sera modéré et parfois assez fort sur les hauteurs de l’Ardenne. À la mer, il sera toujours assez fort à fort.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales