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Météo : soleil et nuages jouent à saute-mouton

Après quelques jours d’un franc soleil, les nuages reviendront s’éparpiller vendredi entre les éclaircies, tandis que le thermomètre marquera quelques degrés en moins.

Les périodes ensoleillées seront donc nuancées par d’autres, plus nuageuses. Il s’agira surtout de nuages moyens et élevés, précise l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.
Le printemps débutera sous 10°C en Hautes-Fagnes et jusqu’à 15°C en plaine ainsi qu’en Lorraine belge. Le vent faiblira, ou soufflera modérément, mais depuis le nord. Au littoral, une brise de mer virevoltera en cours d’après-midi.

La fin de journée et la nuit bénéficieront d’un ciel dégagé. En fin de nuit, des bancs de brume, de brouillard ou de nuages bas pourront toutefois arriver sur le nord du pays depuis les Pays-Bas. Les températures chuteront entre 0°C et +5°C. Dans les vallées de l’Ardenne, il faudra à nouveau s’attendre à des gelées puisque le mercure tombera à -5°C. Le vent deviendra faible et soufflera sans direction privilégiée.

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