Météo : nébulosité et faibles pluies pour débuter la semaine

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps restera sec, marqué par quelques éclaircies mais aussi localement par des champs de nuages bas en matinée. Puis, progressivement, de nombreux champs nuageux moyens et élevés feront leur apparition.

Les maxima atteindront 2°C à 8°C. Le vent de secteur sud sera modéré dans les terres et assez fort sur l’ouest du pays, voire fort à la mer, où le vent soufflera en rafales jusqu’à 60 ou 70 km/h.

En soirée et dans la nuit, le temps sera très nuageux. Il fera d’abord généralement sec, mais une faible zone de pluie traversera ensuite le pays d’ouest en est. Les minima seront compris entre 0°C et 7°C. Le vent de secteur sud restera modéré dans les terres, mais sera toujours assez fort sur l’ouest du territoire, voire fort à la mer avec des rafales de 60 km/h.

Belga