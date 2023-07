Météo : le soleil est de retour

La journée de samedi sera marquée par le passage d’une zone d’averses avec possibilité d’orage, informe l’IRM à l’aube. Il fera cependant sec depuis l’ouest l’après-midi avec de belles périodes ensoleillées. L’institut table sur des maxima de 20 à localement 22 degrés, mais note qu’il fera assez venteux.

La journée commencera avec des nuages tandis qu’une perturbation se déplacera d’ouest en est à travers le pays avec de la pluie et des averses. Un coup de tonnerre sera possible localement. Dans l’après-midi, le temps deviendra rapidement sec depuis l’ouest avec progressivement de larges éclaircies. Dans l’est toutefois, les averses seront actives plus longtemps et ce n’est pas avant le soir que le temps deviendra sec. Les maxima se situeront entre 19 et 22 degrés sous un vent modéré de sud- ouest tournant vers l’ouest- sud- ouest. Au littoral, le vent deviendra assez fort voire fort. Des rafales de 50 à 60 km/ h seront possibles.

Belga