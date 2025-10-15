Météo : la grisaille s’installe jusqu’à vendredi

Le temps restera souvent gris, ce mercredi matin, avec un risque de bruine ou de crachin par endroits, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Quelques éclaircies passagères seront toutefois possibles dans certaines régions en cours de journée. Les températures maximales seront comprises entre 11 et 16°C. Le vent faible de nord-est deviendra parfois modéré sur l’ouest et le long de la frontière française. À la mer, le vent sera modéré de nord-est.

En soirée et dans la nuit, quelques éclaircies seront encore possibles, mais le ciel sera généralement très nuageux à couvert, avec un risque de faibles précipitations par endroits. Sur le relief, les nuages bas réduiront à nouveau la visibilité. Les minima oscilleront entre 7 et 12°C. Le vent sera faible de nord-nord-est, et parfois modéré de nord-est en bord de mer.

Même programme jeudi et vendredi. Après dissipation de la grisaille matinale dans certaines régions, le ciel sera partagé entre de réguliers champs de nuages bas et quelques périodes d’éclaircies.

Belga