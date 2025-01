Météo : la grisaille persiste encore, avec toutefois une possibilité d’éclaircies sur le centre

Le temps sera à nouveau gris et brumeux samedi ,avec d’abord risque de brouillard givrant.

La journée débutera toutefois sous le soleil sur les hauteurs de l’Ardenne. Dans le courant de la journée, ces conditions ensoleillées s’étendront à pratiquement toute l’Ardenne. L’après-midi, les éclaircies pourraient atteindre en partie le centre du pays, prévoit l’Institut royal météorologique. Sur l’ouest du territoire, la grisaille persistera probablement toute la journée.

Les maxima seront voisins de 1 degré dans le centre; sur les hauteurs de l’Ardenne, ils pourraient atteindre jusqu’à 6 ou 7 degrés. Le vent sera faible de secteur est à nord-est. Sur le flanc est de l’Ardenne, il sera parfois modéré d’est. Durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera généralement couvert sur l’ouest. Entre l’ouest et l’Ardenne, des nuages bas se reformeront probablement avec éventuellement encore la possibilité d’éclaircies sur le centre du pays.

En Ardenne, le ciel sera pratiquement serein. Du brouillard givrant pourrait à nouveau se former. Les minima seront compris entre -1 degré en bord de mer et localement -6 degrés en Haute Belgique, sous un vent faible. Dimanche, le temps sera ensoleillé sur l’est, tandis que sur l’ouest et le centre la journée pourrait rester sous la grisaille avec des nuages bas et probablement du brouillard (givrant le matin). Les maxima seront compris entre 0 et +2 degrés sur la moitié ouest du territoire, et entre +2 et +5 degrés sur la moitié est. Le vent sera faible puis il deviendra variable.

Belga