Météo : jusqu’à 28 degrés ce samedi avant l’orage de ce soir

La météo de ce samedi s’annonce plutôt clémente en journée, avec des températures pouvant atteindre les 28°C. Le temps va très vite se dégrader, car ce soir, des averses et des orages reviendront.

Ce samedi débutait avec un temps sec avec des nuages bas sur la moitié nord-ouest du pays et dans certaines vallées. Ceux-ci se sont dissipés assez rapidement pour place à des nuages moyens alternant avec des éclaircies. Celles-ci seront d’autant plus larges en se dirigeant vers l’est du pays. A Bruxelles, il faut s’attendre à des températures atteignant les 28 degrés en milieu d’après-midi.

Samedi soir et en première partie de nuit, des pluies et averses parfois intenses sont prévues. De l’orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales sont attendues à Bruxelles vers 23h. En seconde partie de nuit, le temps deviendra calme et sec depuis la France. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés.

M.D. avec IRM – Photo : BX1