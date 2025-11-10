Météo : grisaille et pluie ce lundi

Lundi soir, l’IRM prévoit des pluies ou des averses sur la plupart des régions. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec avec toutefois de possibles averses dans la région côtière. Des éclaircies se développeront sur l’ouest du territoire tandis que des nuages bas devraient se former sur l’est.

Les minima seront compris entre 5 et 10°C sous un vent modéré à parfois assez fort à la Côte en premier lieu, virant au secteur sud-ouest.