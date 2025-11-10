Passer la navigation
Météo : grisaille et pluie ce lundi

Les nuages seront nombreux, lundi matin, avec progressivement quelques pluies éparses, qui s’intensifieront en cours de journée, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima seront compris entre 5 et 12°C sous un vent modéré de secteur sud à sud-sud-est.

Lundi soir, l’IRM prévoit des pluies ou des averses sur la plupart des régions. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec avec toutefois de possibles averses dans la région côtière. Des éclaircies se développeront sur l’ouest du territoire tandis que des nuages bas devraient se former sur l’est.
Les minima seront compris entre 5 et 10°C sous un vent modéré à parfois assez fort à la Côte en premier lieu, virant au secteur sud-ouest.

