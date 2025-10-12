Passer la navigation
Météo : dimanche automnal sous les nuages

Nuages Ciel de Bruxelles Météo - Belga Kristof Van Accom

Malgré quelques éclaircies, les champs nuageux resteront prédominants avec un risque de brume et de brouillard dimanche matin, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le temps sera sec. Les maxima se situeront entre 12 et 17°C, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord-est.

En soirée et dans la nuit, le ciel se couvrira totalement et le risque de bruine augmentera. Du brouillard pourra se former ici et là, principalement en Ardenne. Il fera relativement doux avec des minima compris entre 8 et 14°C, sous un vent faible et à la mer, modéré de nord à nord-est.

Lundi, le temps sera souvent gris avec, dans un premier temps, de la brume ou du brouillard par endroits, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Au fil de la journée, le brouillard se dissipera, mais le ciel restera généralement très nuageux. Le temps restera sec à quelques bruines près. Les maxima varieront de 13 à 17°C, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord-est.

Belga

12 octobre 2025 - 10h53
Modifié le 12 octobre 2025 - 10h53
 

