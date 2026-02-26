Météo : Des températures toujours printanières jeudi, entre nuages et éclaircies

Les températures seront encore printanières jeudi, sous de larges éclaircies qui alterneront localement avec quelques nuages bas ou bancs de brouillard, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront situés entre 13 et 14°C dans les Hautes Fagnes, autour de 14 à 15°C à la mer et entre 15 et 18°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud le matin, puis modéré de secteur sud-ouest au cours de la journée.

Jeudi soir et dans la nuit, quelques voiles d’altitude feront leur apparition localement. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur l’extrême ouest ainsi que le nord-ouest du pays. Des nuages bas pourront à nouveau progressivement se former sur le versant sud du relief de l’Ardenne. Les minima se situeront entre 6 et 11°C, sous un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.

Belga