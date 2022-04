Météo : des nuages mais pas de pluie ce vendredi

Le ciel sera couvert ce vendredi. En cours de journée, des cumulus se développeront également mais des éclaircies referont leur apparition sur l’ouest l’après­-midi. Même si le temps restera sec en beaucoup d’endroits, quelques gouttes seront possibles en matinée et l’une ou l’autre averse pourrait se produire l’après­-midi, notamment en Ardenne. Les maxima se situeront entre 12 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs ardennaises et 17 ou 18 degrés en plaine et en Lorraine belge, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce vendredi soir, tandis que les éventuelles averses s’évacueront vers le Luxembourg et l’Allemagne, les éclaircies sur le nord­-ouest progresseront vers le centre. Dans la nuit, le temps sera sec et la nébulosité deviendra variable sur l’ensemble des régions. Les températures descendront vers des valeurs de localement 0 à +7 degrés. Samedi, les éclaircies céderont rapidement la place à de nombreux champs nuageux mais le temps restera sec, à quelques ondées locales près. En fin d’après­-midi, les éclaircies reprendront le dessus dans le nord­-ouest. Il fera plus frais avec des maxima de 9 degrés en Ardenne à 14 ou 15 degrés en plaine. Dimanche, le ciel restera nuageux avec principalement des nuages moyens et élevés. Le temps restera sec dans la plupart des régions bien que quelques gouttes ne peuvent être exclues, surtout dans le nord­-ouest du pays. Les maxima varieront de 11 à 16 degrés.

L'Air du Temps

Belga