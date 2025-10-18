Météo : des nuages et des éclaircies au programme de ce samedi

Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux ce samedi.

Après la dissipation des brouillards et nuages bas parfois tenaces, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux ce samedi, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Un voile de nuages élevés s’étendra progressivement depuis l’ouest. Les maxima varieront entre 10 et 15 degrés avec un vent faible à modéré d’est à sud-est.

La nuit prochaine, les bancs nuageux de haute puis de moyenne altitude se feront graduellement plus nombreux. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés avec un vent faible à modéré de sud-est.

Dimanche, la couverture nuageuse s’épaissira et des pluies aborderont l’ouest du pays en soirée. Les maxima varieront entre 10 degrés en haute Ardenne et 14 degrés en Flandre et dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré.

Lundi, rapidement à l’arrière de la zone de pluie qui s’évacuera vers l’Allemagne, la nébulosité sera variable avec quelques averses. Les maxima se situeront entre 13 et 17 degrés avec un vent modéré et en bord de mer généralement assez fort.

Le reste de la semaine s’annonce très variable avec des passages pluvieux ou des averses. Le temps sera assez venteux mais encore relativement doux.

Belga – Photo : Belga Image