Météo : des averses sous toutes les formes et quelques éclaircies ce lundi
Un temps variable où alterneront les éclaircies et de périodes plus nuageuses, accompagnées de fréquentes averses sous forme de pluie, de grésil et, localement, de “neige mouillée” sur les hauteurs: voici le céleste menu de lundi, annoncé par l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.
Ces diverses averses pourraient en outre se voir ponctuées d’un coup de tonnerre. Le thermomètre n’indiquera pas plus de 2°C sur les hauteurs, tandis que le mercure se haussera jusqu’à 9°C en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort, poussant quelques pointes à 55 km/h.
La nuit sera tout aussi hésitante: averses de pluie, de grésil ou de neige fondante? Sur les hauteurs de l’Ardenne, pas de doute: il s’agira de neige. Les minima oscilleront entre 0°C et 5°C sous un vent modéré. Au littoral, il sera encore assez fort et soufflera en rafales de 50 km/h.
Belga