Météo : des averses sous toutes les formes et quelques éclaircies ce lundi

Ces diverses averses pourraient en outre se voir ponctuées d’un coup de tonnerre. Le thermomètre n’indiquera pas plus de 2°C sur les hauteurs, tandis que le mercure se haussera jusqu’à 9°C en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort, poussant quelques pointes à 55 km/h.

La nuit sera tout aussi hésitante: averses de pluie, de grésil ou de neige fondante? Sur les hauteurs de l’Ardenne, pas de doute: il s’agira de neige. Les minima oscilleront entre 0°C et 5°C sous un vent modéré. Au littoral, il sera encore assez fort et soufflera en rafales de 50 km/h.

Belga