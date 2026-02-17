Météo : des averses hivernales attendues mardi

Les maxima seront compris entre 1°C dans les cantons de l’Est et 7°C à la Côte. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, des rafales de l’ordre de 60 km/h sont attendues.

Mardi soir et dans la nuit, le temps deviendra progressivement sec et plus calme, ponctué d’éclaircies. Des nuages de haute et moyenne altitude feront cependant leur apparition au fil des heures. Des plaques de givre ou de glace seront par ailleurs possibles. Les températures seront en baisse, avec des minima entre -4°C dans certaines vallées ardennaises, 0°C dans le centre et +1°C sur l’extrême-ouest du territoire. Le vent deviendra faible sans direction précise.

Belga