Météo : de la pluie attendue cette apres-midi

La nébulosité sera abondante, vendredi matin, avec un risque de faibles précipitations par moments. De la brume et du brouillard seront aussi probables principalement dans l’ouest et sur le relief, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Plus tard en journée, des pluies ou averses, parfois modérées seront possibles principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les maxima seront compris entre 11°C en Haute Ardenne à 17°C en plaine. Vent généralement modéré de secteur sud s’orientant au sud-ouest. Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante avec toujours un peu de pluie ou parfois l’une ou l’autre averse au sud­ est du pays. Dans les autres régions, le temps sera plus sec avec parfois des éclaircies transitoires, surtout dans le nord du pays. Les maxima, doux, oscilleront entre 11 et 15°C. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré au sud du pays et au littoral mais faible ailleurs avec un risque de brumes et brouillards.

Samedi, la moitié nord­-ouest composera avec un temps légèrement variable, composé d’éclaircies, de champs nuageux et du risque de quelques ondées éparses. Dans le sud­-est, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluies ou des averses plus marquées. Les maxima varieront entre 13°C en Hautes Fagnes et 18°C dans la partie centrale du pays, sous un vent généralement modéré de sud­-ouest.

Dimanche, le temps sera généralement sec avec du soleil et des passages nuageux dans l’ouest et le centre tandis qu’un ciel plus nuageux avec quelques pluies pourront tout de même traîner jusqu’en milieu de journée dans la moitié sud­-est. Une ondée éparse pourrait se déclencher dans la région côtière. Les maxima varieront entre 14 et 18°C avec un vent faible à modéré de sud­-ouest revenant au sud­-sud­-est.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “bonne” ce vendredi et deviendra même “très bonne” dès demain, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

Avec Belga